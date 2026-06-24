30 ANS DE PASSION MUSICALE

Blick vous offre la chance de gagner 5×2 billets pour la soirée de votre choix. Choisissez vos artistes préférés et rendez-vous au plus grand festival open air de la région lausannoise.

Le Venoge Festival célèbre cette année son 30e anniversaire avec une programmation qui promet des étincelles! Du 11 au 15 août, l'événement incontournable de l'été va faire vibrer Penthaz.

Les festivités démarreront dès le mardi 11 août avec un prologue exceptionnel mené par David Guetta et Afrojack, avant de laisser place à une soirée 100% urbaine le mercredi 12 août avec PLK et Josman. Le jeudi 13 août, place à la nostalgie et à la fête avec Magic System et Fatal Bazooka.

Le vendredi 14 août, Damso sera sur scène pour son unique concert en Suisse romande. Aux côtés de Rilès, Suzane, Yuston XIII et Sniper, il promet de transformer le festival en une soirée rap mémorable. Enfin, le samedi 15 août, une affiche prestigieuse réunissant Mosimann, Claudio Capéo, Gaëtan Roussel et Skip The Use viendra clôturer cette édition anniversaire qui s’annonce déjà épique.

Blick vous offre la chance de remporter 5x2 billets pour le jour de votre choix.

Ne manquez pas l'occasion de vivre l'un des moments les plus forts de la saison estivale.



Bonne chance à toutes et à tous!