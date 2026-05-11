Le 24 mai, le Wankdorf de Berne accueillera la 101e finale de la Coupe de Suisse, qui opposera le FC Saint-Gall au FC Stade Lausanne-Ouchy. Grâce à Blick, vous pouvez y assister en direct en tant que VIP.

Nous tirons au sort des billets VIP pour la finale de la Coupe de Suisse

Nous tirons au sort des billets VIP pour la finale de la Coupe de Suisse

La finale de la Coupe de Suisse opposera le FC Stade Lausanne-Ouchy au FC Saint-Gall. Les Vaudois se sont qualifiés de manière sensationnelle, éliminant au passage trois adversaires évoluant dans des divisions supérieures. De son côté, le FC Saint-Gall n’a affronté qu’un seul club de Super League, mais a battu haut la main le FC Bâle, tenant du titre. Pour le SLO, ce trophée marquerait le premier titre et le plus grand succès de l'histoire du club. Les Saint-Gallois, quant à eux, attendent un sacre depuis 1969. Après deux échecs consécutifs en finale (2021 et 2022), ils espèrent désormais s'imposer face aux Lausannois.

Tentez votre chance avec Blick! Nous tirons au sort 1 x 2 billets VIP pour la finale du 24 mai à Berne. Le forfait Sky Lounge comprend, outre deux places idéalement situées, un service de restauration haut de gamme (de 120 minutes avant le coup d'envoi jusqu'à 60 minutes après le match), ainsi qu'une place de stationnement au Parking Wankdorf-Center.

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La date limite de participation est fixée au 17 mai 2026. La personne gagnante sera ensuite tirée au sort et informée. En participant, vous acceptez les CGV et les dispositions relatives à la protection des données .