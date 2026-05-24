Dans «Disclosure Day», Steven Spielberg aborde la question de la vie extraterrestre. Le 9 juin, vous pourrez découvrir ce thriller de science-fiction en avant-première suisse, avant tout le monde. Gagnez des billets pour cette projection exclusive à Genève.

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Auriez-vous peur si quelqu'un vous prouvait que nous ne sommes pas seuls dans cet univers? C'est la question que pose Steven Spielberg dans son dernier blockbuster de science-fiction. Le film met en scène Emily Blunt, Josh O'Connor et Colin Firth dans les rôles principaux. Le scénario est signé David Koepp, déjà auteur des scénarios de «Jurassic Park» et «Mission: Impossible», d'après une idée de Steven Spielberg. «Disclosure Day» sortira en salles le 10 juin.

Grâce à Blick, vous pourrez voir le film lors de la première suisse avant même sa sortie officielle en salles. Blick met en jeu un total de 110 billets pour cet événement cinéma exclusif qui aura lieu le 9 juin à l'Arena Cinemas La Praille à Genève. Lors de votre inscription, choisissez si vous souhaitez tenter de gagner 2 ou 4 places! Chaque billet inclut un pop-corn et une boisson pour la séance. Le film sera projeté en anglais avec des sous-titres en français et en allemand.

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La date limite de participation est fixée au 31 mai 2026. Les gagnants seront ensuite désignés par tirage au sort et informés. En participant, vous acceptez les CGV et les dispositions relatives à la protection des données .