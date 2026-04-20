À l’occasion de la sortie du spectacle «Bâtard Sensible», d'Alexandre Kominek, Blick et CANAL+ vous convient à un événement exclusif, uniquement sur invitation.

Pour célébrer la fin de la tournée de Bâtard Sensible et sa prochaine diffusion sur CANAL+, participez à une soirée surprenante, que vous n’êtes pas près d’oublier!



Date: jeudi 7 mai 2026

Heure: de 18h à 23h, suivie d’une afterparty

Lieu: au Village du Soir, à Genève



Au programme: stand-up, interventions live, diffusion du spectacle sur grand écran, animations et stands surprises (boissons, food, jeux), ainsi que des invités de renom… préparez-vous à vivre une expérience unique!

Dès 22h, le DJ set prendra le relais pour faire monter la température.



-> Ouverture des portes à 18h (stands dès 18h15)

-> Événement réservé aux 18 ans et plus .



Venez tôt pour profiter pleinement de l’expérience!

N’attendez plus et tentez votre chance en remplissant le formulaire ci-dessous.

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La date limite de participation est fixée au 27 avril à minuit 2026. Les gagnants seront ensuite désignés par tirage au sort et informés. En participant, vous acceptez les CGV et la politique de confidentialité.