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Kominek vous invite: gagnez des places pour une soirée exclusive

À l’occasion de la sortie du spectacle «Bâtard Sensible», d'Alexandre Kominek, Blick et CANAL+ vous convient à un événement exclusif, uniquement sur invitation.
Publié: 20.04.2026 à 10:40 heures
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Dernière mise à jour: 10:51 heures

Pour célébrer la fin de la tournée de Bâtard Sensible et sa prochaine diffusion sur CANAL+, participez à une soirée surprenante, que vous n’êtes pas près d’oublier!

Date: jeudi 7 mai 2026
Heure: de 18h à 23h, suivie d’une afterparty
Lieu: au Village du Soir, à Genève

Au programme: stand-up, interventions live, diffusion du spectacle sur grand écran, animations et stands surprises (boissons, food, jeux), ainsi que des invités de renom… préparez-vous à vivre une expérience unique!
Dès 22h, le DJ set prendra le relais pour faire monter la température.

-> Ouverture des portes à 18h (stands dès 18h15)
-> Événement réservé aux 18 ans et plus.

Venez tôt pour profiter pleinement de l’expérience!
N’attendez plus et tentez votre chance en remplissant le formulaire ci-dessous.

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La date limite de participation est fixée au 27 avril à minuit 2026. Les gagnants seront ensuite désignés par tirage au sort et informés. En participant, vous acceptez les CGV et la politique de confidentialité.

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