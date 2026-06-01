Cet été, le cœur de la Suisse va vibrer au rythme du Bellarena Summer Edition 2026

Du 24 au 27 juin 2026, vibrez au rythme du festival le plus attendu de l'été à la BCF Arena de Fribourg! Blick vous offre vos billets pour vivre une expérience inoubliable.

Nous mettons en jeu 5x2 billets par jour dans 3 catégories différentes:

À gagner:

5 x 2 places "Debout"

5 x 2 places "Sièges"

5 x 2 places "Premium Seats"

Au programme:



Mercredi 24 juin 2026

Mika

Pomme

Sky of Augustine

Jeudi 25 juin 2026

Soprano

Antes & Madzes

Morgan

Vendredi 26 juin 2026

Patrick Fiori

Jean Menconi

Samedi 27 juin 2026

Star Academy

Sophie de Quay

Antony Trice

->Ouverture de la place Fairplay (Foodtrucks & bars) dès 17h00

->Ouverture des portes dès 18h00

->Événement ouvert à tous. Les moins de 16 ans doivent être accompagnés d'un adulte.

Tentez votre chance dès maintenant en remplissant le formulaire ci-dessous.

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Bonne chance à toutes et à tous!

La date limite de participation est fixée au 07 juin 2026. Les gagnants seront ensuite désignés par tirage au sort et informés. En participant, vous acceptez les CGV et la politique de confidentialité. Vous acceptez également que l’éditeur et les sociétés du groupe Ringier vous communiquent à l’avenir des offres.