Dans le cadre de notre jeu-concours, nous mettons en jeu des lots d'une valeur totale de plus de 7 000 francs. Participez en formant des groupes avec votre famille et vos amis. Le suspense sera au rendez-vous pendant les matchs.

3 pays hôtes, 48 équipes, 104 matchs. La Coupe du monde de football au Canada, au Mexique et aux États-Unis s'annonce comme une fête du football hors du commun. La phase de groupes nous réserve 18 jours d'affilée avec jusqu'à 6 matchs par jour. Un rêve pour tous les fans de football ! Notre jeu de pronostics pour la Coupe du monde 2026 promet encore plus de suspense. Des prix d’une valeur totale de plus de 7000 francs sont à gagner. Outre les prix principaux destinés aux trois meilleurs pronostiqueurs du pays, de nombreux lots seront à gagner à chaque tour ainsi que pendant la phase à élimination directe. Vous pouvez également disputer la victoire au sein de groupes de pronostics privés ou publics avec vos amis et votre famille.