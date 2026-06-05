3 pays hôtes, 48 équipes, 104 matchs. La Coupe du monde de football au Canada, au Mexique et aux États-Unis s'annonce comme une fête du football hors du commun. La phase de groupes nous réserve 18 jours d'affilée avec jusqu'à 6 matchs par jour. Un rêve pour tous les fans de football ! Notre jeu de pronostics pour la Coupe du monde 2026 promet encore plus de suspense. Des prix d’une valeur totale de plus de 7000 francs sont à gagner. Outre les prix principaux destinés aux trois meilleurs pronostiqueurs du pays, de nombreux lots seront à gagner à chaque tour ainsi que pendant la phase à élimination directe. Vous pouvez également disputer la victoire au sein de groupes de pronostics privés ou publics avec vos amis et votre famille.
Quel pronostiqueur ou quelle pronostiqueuse s'en sortira le mieux ? Découvrez-le et participez au jeu de pronostics de la Coupe du monde.
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