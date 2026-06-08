Gagnez des places VIP pour l'étape de l'OBI Beach Tour à Fribourg. Du 25 au 27 juin, venez vivre avec la personne de votre choix des matchs de beach-volley passionnants, un programme varié et une ambiance estivale au bord du terrain.

Du suspense, des échanges intenses et du beach-volley de haut niveau en plein cœur de la ville : l'OBI Beach Tour fait étape dans plusieurs villes de Suisse et transforme des places centrales en arènes de beach-volley éphémères. Au cours de cinq étapes, les équipes s’affrontent sur le sable et se disputent les points et la victoire. Cette série de tournois constitue le plus haut niveau national de beach-volley en Suisse.

Du 25 au 27 juin, la place Georges-Python à Fribourg se transforme en une impressionnante arène de beach-volley. Dans ce cadre unique, des échanges passionnants et des décisions serrées garantissent le suspense sur le court central. Tout autour, un programme varié avec de la cuisine de rue, des boissons rafraîchissantes, des activités aux stands des partenaires et bien d’autres surprises sur place créera une ambiance de festival.

Blick tire au sort 5 x 2 billets VIP pour l’OBI Beach Tour à Fribourg du 25 au 27 juin. Participez et venez assister avec la personne de votre choix à des matchs de haut niveau dans une ambiance unique.

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La date limite de participation est fixée au 14 juin 2026. Les gagnants seront ensuite désignés par tirage au sort et informés. En participant, vous acceptez les CGV et la politique de confidentialité. Vous acceptez également que l’éditeur et les sociétés du groupe Ringier vous communiquent à l’avenir des offres.