Êtes-vous prêt pour le décollage ? Montrez votre carte d'embarquement aux gauchos et, avec un peu de chance, vous vous envolerez avec un accompagnateur en classe économique depuis Zurich ou Genève vers Buenos Aires.

Article promotionnel avec SWISS et KA-EX

La Nati suisse se bat pour une place en demi-finale lors de ce duel historique contre l'Argentine. L'équipe de Murat Yakin met tout en œuvre pour renvoyer Lionel Messi et ses coéquipiers dans l'avion de ses propres mains. Vous aussi, montrez votre carte d'embarquement aux Gauchos et soutenez la Nati dans sa course vers la finale !

Avec un peu de chance, vous pourrez gagner un voyage en Argentine. Blick met en jeu un vol au départ de Zurich ou de Genève pour deux personnes avec Swiss, en classe économique, à destination de Buenos Aires, d’une valeur de 3'000 francs.

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La date limite de participation est fixée au 19 juillet 2026. Les participants doivent être âgés d'au moins 18 ans. Le prix comprend un vol aller-retour pour deux personnes au départ de Zurich/Genève avec Swiss, en classe économique, à destination de l'Argentine (Buenos Aires), d'une valeur de 3 000 francs. Le bon de vol est valable à partir d'août 2026. Aucun paiement en espèces ni échange du lot n’est autorisé. Le lot n’est pas transférable à des tiers. Les participants doivent se renseigner au préalable sur la validité de leur passeport, sur l’éventuelle obligation de visa et sur les conditions d’entrée dans le pays. Les frais de transport vers et depuis l’aéroport, tant en Suisse qu’en Argentine, sont à la charge du gagnant. Les autres frais ne sont pas non plus inclus dans le prix. Le gagnant ou la gagnante sera ensuite désigné(e) et informé(e). En participant, vous acceptez les CGV et la politique de confidentialité.