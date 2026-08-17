Lorsque les meilleurs clubs du continent s'affrontent pour décrocher le titre tant convoité de la CHL, intensité maximale et ambiance à couper le souffle sont garanties. Nous tirons au sort des billets pour les premiers matchs à domicile du Genève-Servette.

Un rythme effréné, des duels passionnants et des émotions à l'état pur : lorsque les meilleures équipes suisses s'affrontent sur la scène européenne dans le cadre de la Champions Hockey League, il n'y a pas de place pour la complaisance sur la glace. Les deux finalistes des play-offs ainsi que Genève-Servette, troisième du tour de qualification, représentent la Suisse cette année dans cette ligue européenne. Une intensité de haut vol, des duels sans concession le long de la bande et un jeu de grande classe font de ces rencontres des rendez-vous incontournables pour tous les amateurs de sport. Les Aigles affronteront à domicile les Eisbären Berlin, Storhamar Hamar et les Kölner Haie.

Nous vous offrons l'occasion unique d'assister en direct à ces duels spectaculaires de la Champions Hockey League. Pour chacun des trois matchs à domicile de la phase de championnat, nous tirons au sort 2 x 2 billets VIP ainsi que 5 x 2 billets de catégorie 1. Avec un peu de chance, vous et la personne qui vous accompagne pourrez assister à un match de votre choix depuis les meilleures places, tout en profitant d'un service de restauration gratuit dans le salon VIP.

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

La date limite de participation est fixée au 23 août 2026. Les participants doivent être âgés d’au moins 18 ans. Les gagnants seront ensuite désignés par tirage au sort et informés. En participant, vous acceptez les CGV et la politique de confidentialité.