La Sierre-Zinal compte parmi les plus grandes courses de montagne au monde et aura lieu pour la 53e fois le 8 août 2026. Gagnez une place pour participer à cette course de 31 kilomètres entre Sierre et Zinal, dans les Alpes valaisannes.

La course de montagne Sierre-Zinal compte parmi les courses de montagne les plus impressionnantes de Suisse et attire chaque année des coureuses et coureurs du monde entier dans les Alpes valaisannes.

La 53e édition aura lieu le 8 août 2026 et figurera une fois de plus parmi les grands rendez-vous du calendrier du trail. 31 kilomètres entre Sierre et Zinal, environ 2 200 mètres de dénivelé positif et 1 100 mètres de dénivelé négatif: cette course qui traverse cinq sommets de plus de 4 000 mètres exige le maximum des athlètes. En contrepartie, la course offre un cadre sans pareil: des panoramas de haute montagne, des sentiers variés et une ambiance inspirante grâce aux centaines de supporters massés le long du parcours.

Tentez votre chance et remportez peut-être l'un des dossards très convoités pour participer à l'une des plus belles courses de montagne au monde. Avec un peu de chance, vous prendrez le départ de la mythique course des «Cinq 4000» au cœur des Alpes valaisannes.

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La date limite de participation est fixée au 12 juillet 2026. Les gagnants seront ensuite désignés par tirage au sort et informés. En participant, vous acceptez les CGV et la politique de confidentialité.