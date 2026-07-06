Gagnez un barbecue à gaz Select 4 EXS SBS

Le plaisir de cuisiner en extérieur avec un barbecue performant et convivial, Blick vous offre l’accessoire indispensable pour des grillades réussies tout l’été.

L'été est la saison des repas en plein air, des longues soirées entre amis et des moments de convivialité autour du barbecue. Pour profiter pleinement de cette période, Blick et Campingaz®, le spécialiste des barbecues à gaz, vous offrent la possibilité de gagner l'un de ses modèles phares d'une valeur d'environ CHF 649.–.

Équipé de quatre brûleurs puissants, d'une grande surface de cuisson et d'un brûleur latéral pratique, ce barbecue permet de préparer facilement un repas complet pour toute la famille ou un grand groupe d'amis.

Grâce à la technologie Searing Boost, obtenez une chaleur intense pour saisir parfaitement vos viandes, tout en préservant leur tendreté et leurs saveurs. Burgers, légumes grillés, poissons, brochettes ou pièces de viande: chaque recette bénéficie d'une cuisson homogène et de résultats dignes d'un professionnel.

Que vous soyez un passionné de grillades ou simplement à la recherche du barbecue idéal pour accompagner vos soirées d'été, le Select 4 EXS SBS de Campingaz® deviendra rapidement le centre de tous vos repas en extérieur.

Participez dès maintenant pour tenter votre chance et faire de cet été une saison riche en saveurs!

Le délai de participation est fixé au dimanche 19 juillet à minuit. Les gagnants seront ensuite désignés par tirage au sort et informés par courrier postal. En participant, vous acceptez les CGV et la politique de confidentialité.

Bonne chance à toutes et à tous!