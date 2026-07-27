Du 14 au 16 août, Cudrefin (VD), situé au bord du lac de Neuchâtel, redeviendra le rendez-vous incontournable des fans de rock et de metal. La cinquième édition de Rock The Lakes promet trois jours pleins d’énergie, d’émotions et de concerts exceptionnels dans un cadre naturel unique. Sur l’impressionnante et unique Twin Stage, plus de 30 groupes de metal internationaux venus d’Europe, d’Amérique et d’Asie se produiront, parmi lesquels In Flames, Arch Enemy, Powerwolf, Soulfly, Clawfinger, Imminence et Lord of the Lost. Outre les concerts, le Foodtrucks Village, le quartier chaleureux du Swiss Chalet, le Valhallamand Bar & Viking Spirit avec son ambiance viking unique, ainsi que l’Iceberg Bar garantissent une expérience de festival inoubliable – plus bruyant, plus intense, mémorable.
Gagnez deux pass journaliers pour le Rock The Lakes, qui se tiendra du 14 au 16 août 2026 à Cudrefin. Les pass journaliers sont valables pour le jour de votre choix. Venez découvrir des groupes internationaux de premier plan et l'ambiance unique du festival au bord du lac de Neuchâtel!
La date limite de participation est fixée au 2 août 2026. Les gagnants seront ensuite désignés par tirage au sort et informés.. En participant, vous acceptez les CGV et la politique de confidentialité.