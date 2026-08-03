Cinéma et musique à Lausanne, concerts dans les Alpes valaisannes ou rock au bord du Léman: le TFFL, le PALP et Nox Orae proposent trois expériences originales pour profiter pleinement de la fin de l’été en Suisse romande.

En bref Généré par l’IA, vérifié par la rédaction Le TFFL à Lausanne, le PALP en Valais et Nox Orae à La Tour-de-Peilz misent sur des lieux insolites, une ambiance conviviale et une programmation soignée. Voici leurs origines, leurs décors et les concerts ou activités à ne pas manquer.

Claude Ansermoz Rédacteur en chef en charge des contenus

Paléo, Montreux, Locarno? Les géants suisses ont leur charme. Mais en Suisse romande, plusieurs festivals à taille humaine misent sur la proximité, des lieux insolites et une programmation captivante. Du cinéma en plein air à Lausanne au rock dégusté avec une raclette dans les Alpes, voici trois coups de cœur pour terminer l’été autrement.

1 TFFL: quand le cinéma rencontre la musique

L’origine

Né à Lausanne en 2019, le Tourne-Films Festival Lausanne (TFFL) s’est donné pour mission de célébrer les liens entre deux arts qui ne cessent de dialogue: le cinéma et la musique. Films cultes, documentaires musicaux, clips, courts-métrages et concerts s’y répondent pendant cinq jours. La manifestation conserve un esprit associatif et accessible: une grande partie des événements fonctionne au prix libre.

Les lieux

Pour sa huitième édition, organisée du 2 au 6 septembre 2026, le festival se déploie dans plusieurs adresses lausannoises. Son cœur bat à la Villa et dans les écuries du parc Mon-Repos, où projections et concerts profitent d’un cadre verdoyant. Le TFFL investit également le Capitole de la Cinémathèque suisse, le Cinématographe du Casino de Montbenon et La Brèche, sous les arches du Grand-Pont, pour les prolongations nocturnes. Une séance familiale est aussi prévue au CityClub de Pully.

Qu’y voir?

Le fil rouge de 2026 prend la route: la rétrospective est consacrée aux road movies musicaux. L’occasion de revoir notamment Sailor et Lula de David Lynch ou Leningrad Cowboys Go America d’Aki Kaurismäki, tout en découvrant des courts-métrages, des documentaires et une sélection internationale de clips.

Le programme ne s’arrête pas aux projections. Concerts, karaoké, ateliers et discussions prolongent l’expérience, avec notamment la chanteuse folk lausannoise Melissa Kassab et le Quintette Éolys. Un festival idéal pour celles et ceux qui aiment autant écouter un film que regarder la musique.

2 PALP Festival: le Valais comme terrain de jeu

L’origine

Fondé en 2011 à Martigny, le PALP a progressivement quitté le modèle du festival concentré sur un seul site. Son idée: faire voyager le public dans tout le Valais et associer musiques actuelles, patrimoine, gastronomie, randonnée et arts visuels.

Au fil des éditions, le PALP a inventé des rendez-vous devenus emblématiques, comme la Rocklette et l’Electroclette. Le festival a également planté ses racines à Bruson, dans le val de Bagnes, où son «PALP Village» accueille notamment des artistes, des expositions, une épicerie locale et un restaurant.

Les lieux

Ici, pas de plaine poussiéreuse entourée de barrières ou de centre des congrès flambant neuf. Le décor majestueux du «vieux pays» et la transhumance font partie du spectacle. Les événements peuvent se tenir dans un château médiéval, un amphithéâtre romain, un jardin, une distillerie, un vignoble, un carnotzet ou sur un alpage.

La programmation 2026 traverse une nouvelle fois le canton, de Martigny à Bruson en passant par Verbier, le val de Bagnes et plusieurs villages de montagne. Le festival s’étire du printemps jusqu’au 19 septembre 2026, donnant davantage l’impression d’un périple culturel que d’un simple week-end musical.

Qu’y voir?

Parmi les noms annoncés en 2026 figurent notamment Patrick Watson et Bertrand Belin, habitués des lieux qui ont déjà marqué les esprits au pied de Valère ou à la Chaux. L’affiche navigue toutefois bien au-delà de ces têtes d’affiche, entre rock, électro, chanson, musiques du monde et découvertes suisses.

La Rocklette (8 au 16 août): Le gros morceau de l'été. Le principe n’a pas changé: du rock lourd et psychédélique, de la raclette et des concerts au milieu des montagnes. Artistes annoncés: Witchcraft, Kadavar, Corrosion of Conformity, Dead Meadow, Elder, Chat Pile, Causa Sui, Melody’s Echo Chamber et Fat Dog. Billets journaliers: entre 40 et 48 francs, transports compris.

L'Electroclette (22 et 23 août): Sur les hauteurs de Verbier, les meules de fromage accompagneront cette fois la techno et la house avec Kittin, Anetha, Dr. Rubinstein, Anfisa Letyago, Deer Jade, Imogen et Parra for Cuva. Prix: 68 francs le samedi, 50 francs le dimanche.

En Çà En Là (12 septembre): Une rando-concert vers l’alpage de Fenestral (2h de montée depuis Finhaut) pour assister à un live du Britannique Skinshape face au massif du Mont-Blanc. Billetterie: dès 35 francs au départ de Finhaut (45 francs avec le train depuis Martigny).

Saint-Cep (19 septembre): Balade gourmande et musicale dans les vignes de Conthey pour clôturer la saison avec Amsterdam Klezmer Band, Azúcar, Les Castagniers, Brassmaster Flash et Martin Kaspar Orkestar. Prix: 35 francs (avec 3 vins) ou 55 francs (avec vins et repas).

(A noter: la Mountain Session avec Thylacine et le Brunch sur télésiège de Champex affichent déjà complet).

3 Nox Orae: du rock les pieds dans le jardin

L’origine

Fondé en 2010, Nox Orae – «la nuit du rivage» – défend depuis ses débuts un festival de musiques actuelles volontairement à taille humaine. Son credo consiste à sortir des autoroutes commerciales pour explorer le rock psychédélique, le post-punk, la pop, l’électro et des sonorités venues d’ailleurs. La manifestation est organisée depuis 2012 par l’association Nox Orae. Elle a progressivement grandi sans abandonner son caractère convivial. Après avoir longtemps tenu sur deux soirées, elle propose désormais trois jours de concerts.

Le lieu

Nox Orae possède probablement l’un des plus beaux décors festivaliers de Suisse romande: le Jardin Roussy, à La Tour-de-Peilz. La scène se dresse face au Léman, dans un parc où l’on écoute les concerts les pieds dans l’herbe, entre le coucher du soleil et l’apparition des premières étoiles. La seizième édition se déroulera du 27 au 29 août 2026.

Qu’y voir ?

L’affiche 2026 a de quoi impressionner pour un festival de cette dimension.

Jeudi 27 août: Soirée emmenée par les Babyshambles de Pete Doherty, accompagnés notamment de Kurt Vile and The Violators.

Vendredi 28 août: Les longues montées électriques de Mogwai planeront sur le lac, après le punk nerveux des Gallois de Panic Shack.

Samedi 29 août: Wilco viendra clore le festival avec son rock américain subtil et aventureux.

Dog Race, Léa Martinez, Am, Chaufau, Wolfer et Glaascats complètent une programmation qui mêle habilement références internationales et pépites de la scène suisse.