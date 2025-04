Camille Rast est la Sportive Valaisanne 2024-2025

La cérémonie des Mérites sportifs valaisans s'est tenue à Viège, récompensant les athlètes et équipes du canton. Camille Rast, championne du monde de slalom, a été élue dans la catégorie élite individuelle, tandis que le EHC Visp a été nommé équipe de l'année.

La skieuse a reçu sa récompense des mains de Didier Défago. Photo: DEPREZphoto-cransmontana

Blick Sport

La cérémonie de remise des Mérites sportifs valaisans s’est déroulée le mercredi, 30 avril à Viège. À cette occasion, plusieurs distinctions ont été décernées lors d’une émission bilingue diffusée en direct sur Canal 9/Kanal 9.

Si la championne du monde de slalom, Camille Rast, a été élue dans la catégorie élite individuelle, le EHC Visp, champion de Swiss League est l’équipe de l’année. Dans la catégorie Dirigeant/entraîneur, c’est Patrick Flaction, préparateur physique d’un large éventail d’athlètes, qui a été élu.

Espoir et prix spéciaux

Sur proposition et votes des fédérations sportives cantonales, l’Office cantonal du sport a désigné la skieuse Malorie Blanc comme sportive espoire U23 de l’année; le patineur et la patineuse Oxana Vouillamoz et Tom Bouvart comme équipe espoir U23.

La section Valaisanne de Sportpress.ch a décerné exceptionnellement deux mérites spéciaux. Ils ont été attribués, pour l’ensemble de leur carrière, au hockeyeur Arnaud Jacquemet et au dirigeant d’Hélios Basket depuis 50 ans, Michel Huser.