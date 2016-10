FC Sion-Captain Reto Ziegler macht Freundin Elodie Rudaz Heiratsantrag

Na, wenn das nicht Romantik pur ist! Sion-Captain Reto Ziegler (35) postet ein Foto mit seiner Freundin Elodie Rudaz (22), wie er um ihre Hand anhält.

Im besten Bachelor-Stil. In der rechten Hand den Verlobungsring, in der linken einen Mega-Strauss roter Rosen.

Retos Post: «Sie hat Ja gesagt! Ich freue mich, den Rest meines Lebens an Deiner Seite zu verbringen!» Sooo romantisch!

Und die Fussballprominenz schmachtet mit dem Fussball-/Skifahrerin-Paar dahin. So die türkische Goalie-Legende Volkan Demirel, oder unsere Nati-Stars Granit Xhaka, Admir Mehmedi, Haris Seferovic, Xherdan Shaqiri und Valon Behrami.

So wird die Verbindung des Genfers/Waadtländers zum Wallis noch enger. Seine Mutter Lea stammt aus dem Oberwallis, weshalb Retos zweiter Vorname Pirmin ist. In Anlehnung an Skigott Pirmin Zurbriggen. Super-G- und Riesen-Spezialistin Elodie ihrerseits wurde in Sion geboren und wuchs in Vex auf.

Die sportlichen Schlagzeilen über Ziegler haben es im Moment auch in sich. Europaweit! So brachte die englische Sun am Sonntag eine Story unter dem Titel «Ex-Tottenham-Aussenverteidiger lässt Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar und Co. hinter sich – ist Torschützenleader in der Schweiz.» Fast schon ein Ritterschlag, denn es heisst weiter auf der Onlineseite des mit acht Millionen Lesern vielbeachteten Blattes: «Reto Ziegler hat das Netz diese Saison schon acht Mal gefunden – mehr als irgendein Spieler in der Premier League oder in der Primera Division.»