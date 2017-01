SFL Award Night in Luzern :  Wer ist Ihr Lieblingsspieler der Super League?

Wenn im Januar das Leder in den Schweizer Stadien noch ruht, ist es Zeit für die grosse Fussball-Party! Zum vierten Mal lädt die Swiss Football League (SFL) am 30. Januar ins Kultur- und Kongresszentrum (KKL) in Luzern zur SFL Award Night ein. Moderiert wird die Gala von Teleclub-Sportchefin Claudia Lässer und Ex-Miss-Schweiz Melanie Winiger.

Ab heute haben Sie, liebe BLICK-Leser, auf Blick.ch exklusiv die Möglichkeit, ihren Lieblingsspieler der Super League zu wählen. Pro Team sind je drei Spieler nominiert. Zur Auswahl stehen zum Beispiel Matias Delgado (Basel), Marco Schneuwly (Luzern) oder Guillaume Hoarau (Young Boys).

Zusätzlich vergibt die Swiss Football League in Zusammenarbeit mit BLICK weitere Auszeichnungen. Die Captains und Trainer aller Super- und Challenge-League-Teams bestimmen den besten Spieler der Raiffeisen Super League und der Brack.ch Challenge League sowie den besten Youngster, den besten Trainer sowie jeweils ein Dream Team der Super League und der Challenge League. Das schönste Tor des Jahres 2016 wird zu 50% von einer Fachjury und dem Publikum erkoren.