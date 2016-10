Nati-Star Admir Mehmedi schenkt armer Familie ein Haus

Admir Mehmedi ist bester Laune. Innerhalb zehn Tagen hat er erst gegen Dortmund (2:0), dann in Andorra (2:1) per Kopf getroffen. «Eine Sensation für mich», sagt er lachend.

Ein halbes Jahr zuvor ist ihm nicht nach Spässen zumute. Wie einmal im Jahr besucht er seine Wurzeln in Padalisht, einem Dorf in Mazedonien. Sein Vater hat bis 1983 dort gelebt, wo er als Direktor einer Holzfirma über 300 Leute führte.

Mehmedi lernt über seinen Papa eine arme Familie, die Mustafis, kennen. Grosseltern, Kinder, Enkel – sechs Personen – teilen sich zwei Betten, in einem Zimmer. Es gibt keine Küche, kein Bad, berichtet «TV Globi».

Es war ein Stich ins Herz», sagt Mehmedi zu BLICK. «Es hat reingeschneit und reingeregnet.» Sein Vater hat ihn mit der Familie in Kontakt gebracht. «Es hat mich tief berührt.»

So entscheidet der Leverkusen-Star, der Familie ein Haus zu bauen und es Ihnen zu schenken.

«Mein Vater ist vor Ort, um letzte Details zu klären. Ich kann ja nicht selber hin und schauen, ob die Wand blau oder gelb gestrichen wird. In zwei, drei Wochen ist es fertig gebaut.»

Wie viel Geld Mehmedi ausgegeben hat, will er nicht sagen. «Aber Sie wissen ja, ein Haus zu bauen, ist nicht billig. Aber ich schätze, was ich habe. Und ich will, dass es den Mitmenschen auch gut geht.»

Ein Nati-Star zeigt Herz. Und das, nachdem er auch für seine Hochzeit im Sommer einen Batzen brauchte.

«500 Leute sind gekommen, so sind Hochzeiten halt bei uns», sagt er. «Aber wichtig ist doch nur, dass ich die richtige Frau habe. Und die habe ich.»