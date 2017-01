Mainz-Star heiratet Sandkasten-Liebe :  Fabian Frei im Ehe-Glück!

Sie kennen sich seit Kindheitstagen, sind gemeinsam in Frauenfeld TG aufgewachsen, nun haben bei Fabian Frei und seiner langjährigen Freundin Muriel die Hochzeitsglocken geläutet. Stolz postet die Braut ein Foto in den sozialen Medien, der Kuss sagt mehr als Tausend Worte.

Auch beruflich läuft es dem 27-Jährigen wieder besser. Nachdem er in der Vorrunde mit muskulären Problemen zu kämpfen hatte und etliche Spiele verpasste, ist er nun wieder fit. Und bereit, in der Rückrunde anzugreifen. Mit Mainz steht Frei mit 20 Punkten aus 16 Spielen auf dem 10. Platz. Der Rückstand auf die Europa-League-Plätze ist gleich gross, wie der Vorsprung auf die Abstiegsränge: 7 Punkte.

In welche Richtung es für Mainz wohl geht? Erste Antworten gibts am 22. Januar, dann starten die 05er gegen Köln in die Rückrunde. Und haben mit Fabian Frei einen frischgebackenen Ehemann in ihren Reihen. (skr)