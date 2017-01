Kopf-OP bei Nati-Star :  Silvan Widmer bricht sich den Schädel!

Wir sehen Silvan Widmer (23) im Spital. Mit Turban um den Kopf, die Füsse in blauen Plastik-Säcken. Der Nati-Star ist am Kopf operiert worden!

Was ist passiert? Alles beginnt mit einem verhängnisvollen Zusammenprall beim Spiel gegen Inter Mailand (1:2). In der Nachspielzeit wirft Udinese alles nach vorne. Nach einem Abpraller versucht Widmer in Abschlussposition zu kommen, wird von Inters Eder unglücklich mit dem Ellbogen getroffen.

Widmer sagt zu BLICK: «Ich habe sofort gespürt, dass ich einen Krater, eine Einbuchtung an der Stirn habe. Aber es blutete nicht, ich hatte keine Schwindelgefühle – also spielte ich zu Ende.»

Der Nati-Verteidiger geht nach der Partie direkt in die Kabine. Sein Mannschaftsarzt schickt ihn weiter in die Notaufnahme. Verschiedene Ärzte untersuchen ihn. Und da sich Widmer gut fühlt, problemlos schläft, trainiert er sogar in den Tagen darauf – allerdings ohne Körperkontakt. Und mit einer Spezialmaske, die er sich in Mailand anfertigen lässt.

Doch als die Schwellung am Kopf nachlässt, ist den Ärzten klar: Widmer muss sofort operiert werden! Der Grund: Sein Loch in der Stirn ist bei einem weiteren Unfall gefährlich für das Hirn, welches direkt hinter dem Knochen liegt.

Die Entscheidung: Sofortige Operation am Samstagmorgen! Am Haaransatz setzen die Ärzte das Skalpell an, ordnen den Bruch, stabilisieren ihn mit einem Netz.

Schon am Samstagabend entlassen ihn die Ärzte. «Ein gutes Zeichen», sagt Pechvogel Widmer am Handy. Bereits im September fiel er mit einem Schlüsselbeinbruch mehrere Wochen aus.

Die neuerliche Verletzung bedeutet wohl vorerst das Ende der Spekulationen um einem Winter-Transfer zu Juve oder Napoli. «Verletzte Spieler holt man selten», sagt der Aargauer. Er will möglichst bald wieder Rad fahren, um kaum Kondition zu verlieren. In vier Wochen will er wieder ins Mannschafts-Training einsteigen. Mit Maske. Und ohne Schmerzen.