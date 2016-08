Granit Xhaka fährt mit Breel Embolo zur Nati

Blerim Dzemaili, der am Sonntagabend mit Bologna bei Torino 1:5 verlor, reist bereits in der Nacht auf heute an. Der Rest tröpfelt bis 13.03 Uhr ein.

Die teuerste Ladung sitzt in einem mattschwarzen BMW X6. Am Steuer ist Granit Xhaka zu erkennen, für den Arsenal im Sommer 45 Millionen Euro nach Gladbach überwies.

Auf dem Beifahrersitz hockt ebenfalls ein sehr teurer Kicker: 21 Millionen zahlte Schalke für Basels Stürmer Breel Embolo. 66 Millionen Euro – umgerechnet 72 Mio Franken – in einem Wagen.

Nur noch 20 Grad Celsius ist’s draussen – der Sommer scheint vorbei. Und Yann Sommer, der Nati-Goalie, hat schon einen Pullover umgehängt.

Zum ersten Mal dabei ist auch der Ex-Internationale Claudio Sulser als Delegierter der Nationalmannschaft.

Und was ist mit Eren Derdiyok? Der Stürmer von Galatasaray Istanbul plagt sich mit einer Magen-Darm-Grippe herum. Er soll am Dienstag zum Team stossen.

Das erste WM-Qualifikationsspiel gegen Portugal steigt am Dienstag in einer Woche in Basel.