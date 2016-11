SRF-Studer in Liverpool :  «Jürgen hat mich mit ‹Klopp hoch› begrüsst»

«Wie sagt man eigentlich in Ihrem Fall? Kopf hoch oder Klopp hoch?», fragt SRF-Mann Lukas Studer Liverpool-Trainer Jürgen Klopp. Nur Minuten zuvor unterliegt der Deutsche im Europa-League-Final gegen Sevilla in Basel mit 1:3. Dementsprechend schlecht kommt dieser Spruch bei ihm an. «Sehen Sie, ich habe die Probleme, sie offensichtlich nicht. Sie können schon wieder Scherze machen, davon bin ich noch weit entfernt», ärgert sich Klopp.

Studer entschuldigt sich öffentlich, sieht ein, «dass der Schuss total nach hinten los ging.» Umso erstaunter ist er, als er vier Tage nach dem Vorfall einen Telefonanruf aus England erhält. Klopp lädt Studer nach Liverpool ein.

Am vergangenen Dienstag nimmt Studer den exklusiven Interviewtermin wahr. Im Trainingszentrum der Reds, wenige Kilometer von der legendären Anfield Road entfernt, lädt «Kloppo» zur Audienz. Das Eis ist rasch gebrochen. «Jürgen hat mich mit ‹Klopp hoch› begrüsst», erzählt Studer. Der Spruch bleibt das Thema. Klopp nimmt das Ganze gelassen, sagt: «Ich habe in meinem Leben so viel Zeug im falschen Moment gesagt, dass ich dafür durchaus Verständnis habe. Ich habe schon mehr Mist geredet. Und es ist nur Fussball, also kein Drama.»

Obwohl der Kult-Trainer mit Liverpool in der Premier League zurzeit auf einer Erfolgswelle reitet, plaudert er mit Studer im lockeren Gespräch lieber über englischen Humor und das Essen auf der Insel als über Fussball. «Wir Deutschen essen gerne Spätzle oder eine Haxe. Wenn man in England jemandem eine Haxe hinlegt... für die sieht das dann aus wie ein Kinderkopf und sie denken, sowas esse man doch nicht», erzählt Klopp. Es gehe ihm aber nicht darum, über das Essen herzuziehen. «Den Engländern schmecken einfach offenbar andere Sachen.»

Das ausführliche Gespräch mit Klopp wird am Montag in der SRF-«sportlounge» um 22.30 Uhr ausgestrahlt.