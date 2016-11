Leader siegt 1:0 in St. Etienne :  Favres Nizza zurück in der Erfolgsspur

Die beiden Grossen lauern!

Für kurze Zeit übernehmen Monaco und PSG die Tabellenführung in Frankreich. Doch Lucien Favre und Nizza bleiben cool, behaupten mit einem 1:0-Auswärtssieg in St. Etienne den Platz an der Sonne.

Den einzigen Treffer des Spiels erzielt Valentin Eysseric mit einem herrlichen Linksschuss ins Lattenkreuz in der 63. Minute und lässt damit seinen Schweizer Trainer jubeln.

Nizza (32 P.) führt die Tabelle mit drei Punkten vor Monaco und Paris Saint-Germain an. (wst)