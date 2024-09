L’été tire bientôt sa révérence et vous arrivez au bout de la liste d’envies que vous vous étiez concoctée en prévision des beaux jours? Pas de panique, nous avons encore de jolis endroits à vous faire découvrir, comme notre sélection de chutes et de cascades romandes.

La cascade de la Tine de Conflens résulte de la rencontre de la Venoge et du Veyron, à proximité de La Sarraz (VS).

Aline Hofer

La fin de l’été ne sonne heureusement pas le glas des randonnées et, si tout va bien, de nombreuses semaines de sorties en plein air se profilent encore devant nous avant de devoir ranger les chaussures de marche pour quelques mois. De quoi vous permettre de mettre au programme les balades faciles que nous vous proposons ci-dessous, à la découverte de diverses chutes et cascades qui parsèment le territoire romand!

1 Cascade de Jaun (FR)

Nul besoin d’être un marcheur aguerri pour admirer la spectaculaire cascade de Jaun. Celle-ci se trouve en effet à proximité immédiate du village gruérien situé au pied des Gastlosen. Mais si aucun effort n’est requis pour y accéder, l’enchantement n’en est pas moins de mise au moment de se retrouver au pied de cette chute impressionnante très joliment aménagée. Deux passerelles ont en effet été installées afin de pouvoir s’en approcher au plus près. Les plus enhardis pourront aussi emprunter un sentier étroit et boueux afin de grimper à son sommet.

La Cascade de Jaunest accessible très facilement, à proximité immédiate du village.

Prenant leur source sur le flanc du Vanil Noir, ses eaux s’écoulent jusque dans la Jogne à un débit pouvant atteindre 6000 litres par secondes au printemps. Spectacle garanti!

Informations pratiques: Un petit parking se trouve à une centaine de mètres de la cascade, au bout de la Höflistrasse.

2 Tine de Conflens (VD)

La Tine de Conflens tient son nom du patois vaudois et signifie «chute des confluents». Elle est en effet le fruit de la rencontre entre les rivières de la Venoge et du Veyron, qui se rejoignent dans un cadre idyllique à proximité du village de La Sarraz. Une courte marche permet de s’y rendre grâce à un chemin bien balisé cheminant d’abord à travers la forêt puis sur un terrain plus raide et escarpé. Il s’agit d’ailleurs de la seule difficulté du parcours et de bonnes chaussures sont obligatoires, surtout lorsque le sol est humide.

À noter encore que la balade débute par un passage à proximité de l’ancienne usine de textiles «La Filature», désormais reconvertie en centre artisanal et associatif. L’occasion d’admirer les nombreuses sculptures et autres œuvres d’art parfois (d)étonnantes qui jalonnent les environs.

Informations pratiques: Un parking gratuit se trouve à la sortie de La Sarraz, à proximité des terrains de foot. À partir de là, la balade s’effectue en environ 45 min aller-retour (2,7km, 95m de dénivelé). Comptez une petite demi-heure supplémentaire en venant depuis la gare de La Sarraz.

3 Cascade de la Saufla (VS)

Direction le Val-d’Illiez pour notre troisième proposition, avec la découverte de la cascade de la Saufla située sur les hauteurs du village de Champéry. C’est en effet depuis le Grand-Paradis que commence la balade qui permet d’y accéder en un peu plus d’une demi-heure de marche facile. Depuis le parking, longez le cours d’eau en empruntant la Route de Barme, d’abord sur sol goudronné puis sur une route de gravier. Route qui se transforme ensuite en chemin, toujours gravillonné mais bien plus raide, jusqu’à atteindre un petit pont permettant d’atteindre l’autre rive de la Saufla. Traverser vous donnerait l’occasion de faire une magnifique randonnée en passant par le Roc Coupé et la Passerelle Belle-Etoile avant de revenir au Grand-Paradis.

Attention à embarquer de bonnes chaussures pour partir à l'assaut du chemin raide qui vous emmènera à la cascade de la Saufla.

Mais pour rejoindre la chute, il vous faudra opter pour le chemin raide qui monte droite devant vous. Il s’agit du seul passage un peu compliqué du parcours, en raison des nombreuses racines qui jonchent le sentier escarpé et là encore, de bonnes chaussures sont recommandées afin d’effectuer la balade en toute sécurité!

Informations pratiques: Balade aller-retour d’environ une heure (3.1km pour 170m de dénivelé). Si vous préférez opter pour la boucle entière, qui vous permettra de revenir au Grand-Paradis en passant par la Passerelle Belle-Etoile, il faudra compter environ 3h30 (8.6km pour 600m de dénivelé). Informations détaillées sur le parcours.

4 Le Saut-du-Doubs (NE)

Partons maintenant du côté du canton de Neuchâtel, et plus précisément à la frontière franco-suisse, afin de découvrir le merveilleux Saut-du-Doubs. Résultant d’un éboulement il y a 14'000 ans, cette chute haute de 27 mètres a de quoi impressionner.

Inaccessible en voiture, le site se rejoint à pied ou en bateau depuis le village des Brenets. Nous vous proposons d’ailleurs d’allier les deux options en vous y rendant à la force des mollets puis en prenant part à une croisière commentée afin de revenir à votre point de départ tout en admirant les différentes curiosités le long des falaises abruptes qui bordent le cours d’eau.

Vous pourrez admirer la cascade du Saut-du-Doubs depuis trois points de vue.

Trois points de vue ont été aménagés autour de la chute : deux sur le côté français et un sur le côté suisse, tous accessibles en maximum 10 à 15 minutes de marche facile depuis le débarcadère. Si les trois belvédères permettent de l’admirer sous toutes ses coutures, accordons une mention spéciale au «belvédère du haut», côté français, qui offre assurément la meilleure vue d’ensemble sur le site.

Informations pratiques: Balade aller d’environ 45 minutes depuis la gare des Brenets (3,1km pour 135m de dénivelé négatif). La croisière commentée dure quant à elle approximativement 20 minutes et a lieu toutes les heures entre 10h et 18h durant l’été (horaires raccourcis durant le printemps et l’automne, pas de navigation durant l’hiver, informations détaillées ici.)

5 Chute du Bief de Vautenaivre, Goumois (JU)

Autre canton, mais même rivière franco-suisse pour notre dernière proposition! La chute du Bief de Vautenaivre se trouve en effet à proximité du Doubs, à quelques kilomètres de Goumois, petit village binational situé sur la Commune de Saignelégier. Depuis le centre du village, une étroite route carrossable permet de remonter la rivière sur environ 2 kilomètres jusqu’à un parking. Empruntez ensuite la route forestière qui longe le ruisseau, avant de se transformer rapidement en sentier escarpé zigzaguant d’une rive à l’autre grâce à plusieurs petites passerelles. Un escalier métallique d’une cinquantaine de marche permet finalement de prendre de la hauteur et d’atteindre un amphithéâtre rocheux fendu en son milieu duquel surgit la chute, tantôt mince filet d’eau, tantôt trombes tumultueuses.

Privilégiez d’ailleurs d’y aller au printemps ou après plusieurs jours de pluie afin que le spectacle soit à son paroxysme! Le retour se fait par le même chemin. Petit bonus pour les plus observateurs, avant de faire demi-tour, ne manquez pas d’admirer les différents fossiles incrustés dans le «plafond» de l’abri sous roche!

Informations pratiques: Balade aller-retour d’environ 1h (3 km pour 100m de dénivelé). Bonnes chaussures indispensables.