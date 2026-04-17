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Vidéo: Des chenilles velues et toxiques pullulent en Espagne
Faites attention à vous!
Des chenilles velues et toxiques pullulent en Espagne
Les chenilles processionnaires du pin prolifèrent en Espagne. Elles libèrent des poils urticants très dangereux pour l'Homme et les animaux de compagnie.
Publié: il y a 3 minutes
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