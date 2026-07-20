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Une intrépide maman hippopotame affronte une troupe de lions
Ils attaquaient son petit
Une intrépide maman hippopotame affronte une troupe de lions
Une troupe de lions a jeté son dévolu sur un jeune hippopotame. Malheureusement pour eux, ces prédateurs n'avaient pas prévu l'intervention de la maman.
Publié: 22:17 heures
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