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Ils attaquaient son petit
Une intrépide maman hippopotame affronte une troupe de lions

Une troupe de lions a jeté son dévolu sur un jeune hippopotame. Malheureusement pour eux, ces prédateurs n'avaient pas prévu l'intervention de la maman.
Publié: 22:17 heures
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