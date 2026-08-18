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Turquie: des centaines de cigognes envahissent le ciel
Un spectacle naturel impressionnant
Des centaines de cigognes envahissent soudain le ciel
Une vidéo spectaculaire tournée en Turquie montre d’immenses groupes de cigognes en pleine migration vers l’Afrique.
Publié: 14:24 heures
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