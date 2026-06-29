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Sri Lanka: Un porc-épic suit une fille dans une rizière
«Une princesse Disney»
L'étonnante amitié entre une fillette et un porc-épic fait chavirer les coeurs
Dans une rizière du Sri Lanka, une fillette s'est liée d'amitié avec un porc-épic.
Publié: 20:21 heures
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