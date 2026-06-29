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Scène impressionnante
Un homme emporté par un glissement de terrain massif survit

En Inde, un homme s'est fait emporter par un important glissement de terrain, causé par de fortes pluies. Contre toute attente, il a survécu.
Publié: 18:27 heures
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