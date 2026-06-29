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Météo: Un homme emporté par un glissement de terrain en Inde
Scène impressionnante
Un homme emporté par un glissement de terrain massif survit
En Inde, un homme s'est fait emporter par un important glissement de terrain, causé par de fortes pluies. Contre toute attente, il a survécu.
Publié: 18:27 heures
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