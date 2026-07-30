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Feu: Important incendie dans un immeuble au centre de Genève
Intervention en cours
Important incendie dans un immeuble en plein centre de Genève
Un important incendie s’est déclaré jeudi dans un immeuble de la rue du Cendrier, au centre de Genève. L'intervention est en cours.
Publié: il y a 15 minutes
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