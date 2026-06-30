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Guerre: L'Ukraine bombarde la Russie et frappe un immeuble
Un bébé tué
L'Ukraine bombarde la Russie et frappe un immeuble à Moscou
Des frappes massives de drones ukrainiens ont secoué plusieurs régions de Russie. Alors que les combats font rage, le Kremlin se dit soudain ouvert à des négociations.
Publié: 13:15 heures
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