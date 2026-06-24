DE
FR

130'000 francs sous l'eau
Un SUV de luxe tente un sauvetage, qui vire au fiasco total

A Scarborough, en Angleterre, un van s'est enlisé sur la plage en chargeant des jet-skis. Venu à la rescousse, un Range Rover de luxe s'est aussi embourbé.
Publié: 21:00 heures
D'autres vidéos d'actu
Articles les plus lus