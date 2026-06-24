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Voiture: Un SUV tente un sauvetage, qui vire au fiasco total
130'000 francs sous l'eau
Un SUV de luxe tente un sauvetage, qui vire au fiasco total
A Scarborough, en Angleterre, un van s'est enlisé sur la plage en chargeant des jet-skis. Venu à la rescousse, un Range Rover de luxe s'est aussi embourbé.
Publié: 21:00 heures
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