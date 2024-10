Une start-up américaine travaille actuellement sur un avion de ligne au design futuriste. L'avion de l'entreprise Natilus est censé tout améliorer. Mais il faudra encore attendre un certain temps avant que l'aéronef soit prêt pour une utilisation commerciale.

L'éco-jet «Horizon» veut concurrencer Airbus et Boeing

La start-up américaine Natilus veut révolutionner l'aviation avec des avions d'un nouveau genre. Photo: Natilus 1/10

Marian Nadler

Ce sont des chiffres prometteurs que la start-up américaine Natilus présente pour son avion «Horizon»: Il devrait être un quart plus léger que des appareils comparables, ne nécessiter que la moitié des coûts d'exploitation pour une capacité supérieure de 40%, réduire la consommation de carburant de 30% et les émissions de carbone de 50%.

Cet avion au design futuriste, avec son fuselage en forme d'aile mixte, peut accueillir 200 passagers et possède une charge utile de 28 tonnes pour une autonomie de 6475 kilomètres. Cette capacité supérieure s'explique par le fait que les ailes peuvent également accueillir des chargemetns ou des passagers.

Moins de résistance à l'air, moins de bruit

Cette aile volante fournit une excellente portance aérodynamique. Il en résulte une diminution de la résistance à l'air et donc de la consommation de carburant. Mais ce n'est pas tout: le fait que les moteurs de l'avion «Horizon» soient montés au-dessus du fuselage permet de réduire les nuisances sonores.

Bien que les principaux avionneurs se penchent depuis un certain temps déjà sur le concept de l'aile volante, Boeing, Airbus ou Bombardier pourraient finalement être battus par Natilus dans la course à la dernière innovation en matière de transport aérien. C'est du moins l'objectif que se sont fixé les deux fondateurs Alexei Matjuschew et Anatoli Starikow. Il y a deux ans déjà, Natilus présentait le modèle «Kona», un avion-cargo..

A l'avenir, les avions «Horizon» seront principalement utilisés pour les longs trajets, par exemple pour relier Londres et New York. Mais ne sait pas encore quand le premier avion Natilus fera la navette entre l'Europe et les États-Unis., car la mise en œuvre du nouveau super-jet sera très coûteuse. Le chef de la start-up, Alexei Matyushev, évoque plusieurs milliards de dollars de capitaux nécessaires dans le revue spécialisée «Aerotime».

Le concurrent est soutenu par l'armée de l'air américaine

Malgré tous ses avantages, le design du prototype présente des inconvénients, notamment en matière de sécurité. Les ailes seules disposent d'une stabilité moindre. Et de nouveaux concepts d'évacuation plus complexes doivent également être élaborés pour les cas d'urgence à bord.

Outre les constructeurs d'avions confirmés, Natilus doit également se défendre contre la concurrence de l'entreprise américaine JetZero. Les Californiens sont soutenus par l'armée de l'air américaine, le groupe d'armement Northrop Grumman et la compagnie aérienne Easyjet. L'avion «Z5» présente à cet égard une ressemblance frappante avec «Horizon». JetZero veut placer ses avions dans le secteur commercial à partir de 2030.