«En bonne santé» Trois astronautes chinois de retour sur terre après plus de 6 mois dans l'espace

Les trois astronautes chinois Ye Guangfu, Li Cong et Li Guangsu ont pu fouler la terre après un séjour de plus de six mois dans l'espace, à bord de la station Tiangong. Selon l'agence Chine Nouvelle, ils sont «en bonne santé».