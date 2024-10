Un scan de Doreen Adams avec sa tumeur au cerveau en blanc (à gauche) et après qu'elle ait été retirée par son sourcil (à droite). Photo: NHS Grampian 1/2

Daniel Macher

Pour Doreen Adams, cette opération a été une libération inimaginable. Après une première tentative d'ablation de sa tumeur au cerveau, elle a lutté contre les séquelles de l'intervention. «La convalescence après la craniotomie a été difficile. J'ai contracté une septicémie et la convalescence a été longue», raconte-t-elle. Malheureusement, l'opération n'avait pas résolu le problème.

Ce n'est que grâce à la nouvelle technique du neurochirurgien Anastasios Giamouriadis que sa tumeur a pu être retirée définitivement. Cette fois, seule une petite cicatrice est restée. «Pour moi, la différence entre les deux opérations est comme le jour et la nuit. Ma guérison a été beaucoup, beaucoup plus rapide», explique-t-elle à Sky News. Doreen Adams a pu quitter l'hôpital au bout de deux jours seulement et reprendre sa vie normale presque immédiatement.

Une petite cicatrice et un œil au beurre noir

La nouvelle technique permet d'enlever des tumeurs cérébrales «de la taille d'une pomme» à travers les sourcils des patients. Si tout se passe bien, les patients ne gardent qu'une petite cicatrice et un œil au beurre noir. Normalement, ce qu'on appelle une craniotomie nécessite l'ablation d'une grande partie du crâne et l'exposition de parties saines du cerveau. Ce faisant, il reste habituellement des «cicatrices sur tout le front», comme le précise Anastasios Giamouriadis à Sky News.

La technique est «révolutionnaire et beaucoup moins invasive», poursuit le neurochirurgien. De plus, l'intervention peut être terminée en trois heures. Les patients se réveillent ensuite «et peuvent parfois rentrer chez eux dès le lendemain de l'opération. Nous savons que les patients s'en remettent plus vite et mieux».

Une intervention qui prenait beaucoup de temps

Auparavant, il fallait pratiquer une craniotomie pour obtenir un accès complet, poursuit Anastasios Giamouriadis. «Cela prend beaucoup de temps. Atteindre la tumeur seul peut prendre jusqu'à trois heures. Au total, cette intervention dure entre huit et dix heures.»

La méthode des sourcils est connue sous le nom de Modified Eyebrow Keyhole SupraOrbital Approach for Brain Tumours. Jusqu'à présent, Anastasios Giamouriadis et son équipe ont déjà réalisé cette nouvelle technique sur 48 patients. Le spécialiste espère pouvoir enseigner bientôt cette nouvelle méthode à d'autres chirurgiens.