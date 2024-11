Thomas Ruyant pointe désormais à 37 milles du leader, Charlie Dalin. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Charlie Dalin est le skippeur qui a parcouru la plus grande distance au cours des 24 dernières heures (549,29 milles). Mais son premier poursuivant Thomas Ruyant lui a repris dix milles depuis le pointage de 7h00 (GMT+1) dimanche matin et pointe désormais à 37 milles du leader. Samantha Davies (10e) a perdu un peu de terrain sur le groupe de tête. Les neuf bateaux qui la devancent, tous équipés de foils, devraient voir leur avance sur leurs poursuivants s'accroître grâce à la dépression formée au large du Brésil.

Cependant, «la mer est moins plate et c'est un peu plus dur d'aller vite», a expliqué Sam Goodchild (Vulnerable), qui a rétrogradé de la troisième à la quatrième place au profit de Yoann Richomme (Paprec Arkéa) qui navigue à 67 milles de Dalin. Si le groupe de tête parvient à exploiter au mieux la dépression, les leaders pourraient se replacer dans les temps d'Armel Le Cléac'h en 2016-2017, qui avait bouclé son tour du monde dans le temps record de 74 jours.

«Cette dépression va nous générer du vent assez favorable pour descendre jusqu'au sud de l'Afrique du Sud. Ça va être une descente assez rapide», a prédit Charlie Dalin. Derrière le quatuor de tête, Yannick Bestaven (Maître Coq V) a rétrogradé à la huitième place au profit de Jérémie Beyou (Charal) et Nicolas Lunven (Holcim - PRB). A l'arrière de la course, Szabolcs Weöres (New Europe) «reste motivé» mais accuse le coup alors qu'il pointe à plus de 2000 milles de la tête: «C'est dur d'être seul, de n'avoir personne autour pour se jauger.»