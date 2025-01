Charlie Dalin est sur le point de remporter son premier Vendée Globe après 64 jours de course. Le skipper français devrait franchir la ligne d'arrivée mardi matin, effaçant la frustration de sa deuxième place en 2021.

1/2 Photo: LOIC VENANCE

AFP Agence France-Presse

La revanche n'est plus qu'à quelques milles. Après avoir terminé deuxième en 2021, Charlie Dalin est tout près de remporter mardi son premier Vendée Globe après un périple exemplaire autour du monde.

Sauf avarie mécanique, le Français 40 ans, en tête sur plus de 80 pour cent du parcours, doit couper la ligne d'arrivée entre 7H30 et 8h15 (GMT+1), selon les dernières estimations.

A 5 heures du matin, Dalin se trouvait à 25 milles (46 km) seulement de la ligne d'arrivée. Le skipper Macif lèvera les bras après 64 jours de course, soit neuf de mieux que le temps de référence établi par Armel Le Cléac'h en 2016/2017 (74 jours, 3 heures, 35 minutes et 46 secondes). Mais en raison de la marée, le Normand devra toutefois attendre sur son bateau jusqu'à 14 heures pour commencer à emprunter le chenal après son passage de ligne.

Son premier poursuivant, le Varois Yoann Richomme (Paprec Arkéa), avec qui il livre un duel acharné depuis le départ le 10 novembre, devrait suivre dans la soirée. Il pointait encore à 118 milles du leader à 5 heures. «Je pense qu'il le mérite. Le scénario du dernier Vendée Globe lui a été injuste et il mérite cette victoire. S'il y parvient, je serai heureux pour lui, mais je ne vais pas lui offrir», a déclaré il y a quelques jours un Richomme beau joueur.

Pour avoir une chance de gagner, il devait compter sur une erreur de navigation de son ami et concurrent lors de sa laborieuse descente le long des côtes bretonnes, alors que les deux marins étaient montés très au nord lundi pour éviter une zone sans vent. «Si proche si loin cette ligne d'arrivée, cela n'avance pas à la vitesse habituelle à bord de ce beau bateau (...) mais tout va bien», a affirmé ému le marin en fin de journée lundi, dans une vidéo filmée depuis le bord.

Effacer la frustration

Dalin n'avait aucune intention de lâcher si près d'un Graal qu'il convoite depuis 4 ans, après avoir perdu le titre d'un rien lors de l'édition précédente.

Aux Sables-d'Olonne, tout est prêt pour accueillir les deux premiers voiliers. Habitants et passionnés venus de la France entière se préparent à vivre une remontée du chenal historique après la conclusion de 2021, dans le vide imposé par l'épidémie de Covid.

A l'époque, Yannick Bestaven (Maître CoQ), arrivé plus tard que Dalin, avait obtenu une bonification de temps pour avoir participé aux opérations de sauvetage de Kevin Escoffier. Dalin s'était finalement incliné pour moins de trois petites heures. «Cette deuxième place a été une grosse frustration. Pendant longtemps je me réveillais la nuit, je refaisais la course, les manoeuvres, les choix de voile pour comprendre où j'avais laissé filer ce temps», racontait avant le départ le skipper à l'AFP.

En cas de victoire, Charlie Dalin sera rejoint sur le bateau par quatre membres de son équipe technique, mais aussi par sa femme et son fils de 7 ans, pour ses premiers contacts physiques après deux mois en mer.

La fête devrait ensuite durer quelques jours, au fur et à mesure des arrivées. Sébastien Simon, en 3e position, est attendu entre jeudi et vendredi pour compléter le podium.