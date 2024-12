Le skipper Sébastien Simon, deuxième du Vendée Globe, subit une avarie majeure de foil. Cette casse compromet ses chances de victoire dans la course autour du monde sans assistance. Malgré tout, le marin de 34 ans compte poursuivre l'aventure.

Sébastien Simon avant le départ du Vendée Globe le 10 novembre 2024 aux Sables d’Olonne Photo: SEBASTIEN SALOM-GOMIS

AFP Agence France-Presse

Le marin vendéen Sébastien Simon, en deuxième position du Vendée Globe, a subi une avarie majeure de foil entre les Kerguelen et l'Australie, ce qui compromet ses chances de victoire dans cette course autour du monde sans assistance, a annoncé dimanche son équipe à l'AFP.

Réveillé en pleine nuit, le skipper de Groupe Dubreuil, qui pointait à environ 200 milles du leader Charlie Dalin, a découvert que son foil tribord (l'un des appendices permettant au bateau de décoller) était rompu, a précisé son équipe.

«J'étais en train de dormir quand le bateau est parti au tas (pencher fortement, ndlr) d’un coup. Je suis allé dans le cockpit redresser le bateau (...) Et j’ai très vite perçu aux sensations que quelque chose clochait, le bateau ne répondait plus de la même manière», a raconté le navigateur de 34 ans, dans une vidéo envoyée depuis son bateau.

Sans l'un de ses deux foils, le bateau ne sera pas capable de rivaliser en vitesse avec les autres Imoca de dernière génération de l'avant de la flotte. Mais n'ayant pas constaté de dommages collatéraux, le marin de 34 ans a toutefois prévu de continuer sa course.

«Il me reste l'autre foil, qui est intact. Cela veut que dire que sur bâbord amure (quand le bateau reçoit le vent par la gauche, ndlr), je vais perdre aux alentours de 30% de vitesse, ce qui n'est pas rien», a-t-il détaillé. «C'est très frustrant, c'est dommage (...) en tout cas la course n'est pas finie, je vais aller au bout», a-t-il ajouté, visiblement ému. À 15 heures dimanche, Sébastien Simon avait environ 250 milles (400 km) de retard sur le leader Charlie Dalin (Macif) et 250 d'avance sur le 3e Yoann Richomme (Paprec Arkea).

Record de distance parcourue en 24 heures

Avec Dalin, il était le seul marin à avoir privilégié l'option sud dans la tempête qui a secoué la flotte du Vendée Globe entre mercredi et samedi, réussissant à tenir le cap vers l'est malgré les conditions dantesques.

Lancé depuis plusieurs jours aux trousses de Charlie Dalin (Macif), le marin vendéen avait réalisé un très bon début de course en profitant pleinement des qualités de son voilier ultra-performant.

Cet Imoca mis à l'eau en août 2021 avait remporté l'Ocean Race (course autour du monde en équipage avec escales) sous les couleurs de l'écurie américaine 11th Hour, avant d'être racheté par la société vendéenne Groupe Dubreuil.

Dans ce Vendée Globe, son deuxième, Sébastien Simon a notamment signé le record de distance parcourue en 24 heures en solitaire à bord d'un voilier monocoque (615,33 milles nautiques) entre le 26 et le 27 novembre.

Vainqueur de la Solitaire du Figaro en 2018, Simon avait déjà réalisé un bon début de Vendée Globe 2020/2021, passant le cap de Bonne Espérance en quatrième position, avant d'abandonner après avoir heurté un objet flottant non identifié.