Rory McIlroy aborde le PGA Championship en favori libéré. Photo: George Walker IV

Rory McIlroy, enfin vainqueur du Masters, se présente en favori libéré au PGA Championship. Le deuxième Majeur de la saison se dispute de jeudi à dimanche en Caroline du Nord, sur un parcours que le Nord-Irlandais apprécie.

Il y a un mois, Rory McIlroy avait achevé sa quête du Grand Chelem en remportant le prestigieux Masters, à l'issue d'un dimanche irrespirable achevé en play-off, onze ans après avoir soulevé son dernier trophée majeur. Il effaçait ainsi plusieurs désillusions.

Troisième titre au PGA?

Le no 2 mondial, qui a depuis fêté ses 36 ans, peut légitimement viser un troisième titre au PGA Championship (après 2012 et 2014). Il a déjà remporté quatre tournois du circuit nord-américain sur le parcours de Quail Hollow, à Charlotte.

Rory McIlroy peut aussi se réjouir des trombes d'eau qui se sont abattues sur les greens depuis le début de la semaine, lui qui aime jouer sous la pluie (par exemple pour son premier grand titre à l'US Open 2011). «Je suis heureux que tout cela soit terminé. Je ne veux plus jamais revivre ce dimanche après-midi» sous pression, a dit Rory McIlroy en parlant de son récent Masters victorieux.

Plus que des bons coups, Rory McIlroy espère retrouver ces sensations «de confiance, d'engagement, d'acceptation et de joie, tout cela mélangé». Le chouchou du public a pu se ressourcer auprès des siens en Irlande du Nord après sa victoire à Augusta.

«C'était incroyable de rentrer à la maison. Je ne voulais pas de parade, je voulais que cela reste le plus intime possible. Je voulais juste voir mes parents, mes proches. Je ne suis jamais trop dans l'émotion avec mon père d'habitude, c'était bon de le voir. J'ai vu aussi ma mère, on était tous les deux bouleversés pendant plusieurs minutes. En tant que fils unique, j'ai un lien spécial avec eux. Je réalise qu'ils ne seront pas là éternellement. C'est d'autant plus précieux qu'ils soient là pour me voir réussir le Grand Chelem et réaliser mes rêves», a-t-il détaillé.

Retour à la routine

«Puis je suis revenu à la routine», ça a mis fin à cette période», mais «je ne pense pas pouvoir être plus heureux professionnellement et personnellement», a-t-il conclu.

Jeudi, Rory McIlroy débutera son premier tour à 08h22 heure locale en belle compagnie avec deux Américains, le no 1 mondial Scottie Scheffler et le tenant du titre Xander Schauffele. Schauffele, également titré au British Open en 2024, a récupéré d'une blessure au niveau des côtes.

Scheffler, quant à lui, après une année 2023 record, semble revenu à son meilleur niveau après s'être blessé à la main lors des fêtes de Noël. En témoigne son premier succès en 2025 obtenu il y a deux semaines au Texas. «Je vais jouer avec deux des gars qui pratiquent le plus beau golf du monde. Ca devrait être amusant», a commenté Scheffler.