1/2 Aryna Sabalenka lorgne un 3e titre majeur.

ATS Agence télégraphique suisse

La finale du simple dames de l'US Open opposera samedi Aryna Sabalenka (no 2) et Jessica Pegula (no 6). La Biélorusse a dominé Emma Navarro (no 3) 6-3 7-6 (7/2) en demi-finale, alors que l'Américaine a renversé Karolina Muchova (WTA 52) 1-6 6-4 6-2.

Déjà sacrée à deux reprises en Grand Chelem, à Melbourne en 2023 et en 2024, Aryna Sabalenka fera figure de favorite. Jessica Pegula disputera quant à elle, à 30 ans, sa première finale majeure, elle qui n'avait jamais dépassé le stade des quarts de finale avant cette quinzaine new-yorkaise.

Un air de revanche

Aryna Sabalenka se retrouve ainsi dans la même situation qu'un an plus tôt à Flushing Meadows. Elle avait alors déjà abordé la finale avec les faveurs de la cote, mais avait dû s'incliner face à une Américaine portée par les quelque 23'000 spectateurs présents dans le Stade Arthur Ashe.

Battue par Coco Gauff en finale l'an dernier, la Biélorusse a déjà pu se frotter à une Américaine jeudi en demi-finale. Et si elle a manqué une première opportunité de conclure au moment de servir pour le match à 6-4 5-4, elle a maîtrisé son sujet dans le tie-break qui a suivi pour s'offrir une quatrième finale majeure.

Jessica Pegula, qui a subi la loi de Sabalenka en finale du WTA 1000 de Cincinnati il y a trois semaines, est quant à elle revenue de loin avant de vaincre Karolina Muchova. La fille du propriétaire des Buffalo Bills (NFL) et des Buffalo Sabres (NHL) s'est en effet retrouvée menée 6-1 2-0. Mais elle a su attendre son heure.