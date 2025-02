Liverpool s'impose 2-0 à Manchester City, renforçant son avance en Premier League. Mohamed Salah marque et assiste, tandis que City, sans Haaland, voit sa quatrième place menacée.

Liverpool domine Manchester City et fonce vers le titre

Liverpool domine Manchester City et fonce vers le titre

Un tournant dans la course au titre?

1/2 Les joueurs de Liverpool à Manchester le 23 février 2025. Photo: PAUL ELLIS

AFP Agence France-Presse

Liverpool a consolidé son rêve de sacre en Premier League avec un succès 2-0 dimanche sur le terrain de Manchester City, quadruple champion en titre, qui lui permet d'avoir onze points d'avance sur Arsenal, son dauphin qui a joué un match en moins.

Les «Reds» ont fait la différence en première période grâce à l'inévitable Mohamed Salah, buteur (14e) puis passeur décisif pour Dominik Szoboszlai (37e, 2-0), dans ce sommet de la 26e journée.

Course de relais

La rencontre de dimanche a ressemblé à un passage de relais entre Liverpool, leader intouchable (64 pts), et Manchester City (44 pts), géant de la dernière décennie, décroché vingt points derrière. Sa quatrième place, qualificative pour la prochaine Ligue des champions, est désormais sous la menace directe d'Aston Villa (8e, 42 pts), Chelsea (7e, 43 pts), Bournemouth (6e, 43 pts) et Newcastle (5e, 44 pts).

Pep Guardiola, en poste depuis 2016, a perdu pour la première fois contre Liverpool à domicile en championnat, quatre jours après avoir été éliminé par le Real Madrid en barrages de la Ligue des champions. Arne Slot, à l'inverse, poursuit sa saison de rêve sur le banc de Liverpool, où il a remplacé Jürgen Klopp cet été.

Son équipe compte onze points d'avance et un match en plus qu'Arsenal (2e, 53 pts) battu la veille par West Ham. Difficile d'imaginer la Premier League lui échapper, cinq ans après le dernier sacre des «Reds».

Vers la Ligue des champions

La Ligue des champions est également un trophée convoité par l'équipe au maillot rouge, à condition d'éliminer le Paris Saint-Germain en huitièmes de finale les 5 et 11 mars. Le champion de France devra prendre en défaut la paire de centraux Virgil van Dijk-Ibrahima Konaté, ce que City n'a pas réussi à faire cette saison (défaite 2-0 à l'aller), effacer le pressing si efficace des Anglais et, surtout, museler Mohamed Salah.

L'ailier égyptien a inscrit son 25e but en 27 matches de Premier League après une combinaison intelligente sur corner entre Alexis Mac Allister et Szoboszlai, son passeur. Il a ensuite pris la profondeur, s'est débarrassé du marquage de Josko Gvardiol et a servi le milieu hongrois pour le 2-0.

Salah a marqué et donné une passe décisive dans onze matches de championnat, une performance inédite sur une même saison dans l'élite européenne depuis Lionel Messi avec Barcelone en 2014-2015. Dans le camp d'en face, Manchester City était privé de son avant-centre Erling Haaland, blessé à un genou et forfait.