Le Maroc qualifié pour les 8es de finale de «sa» CAN

Les Marocains ont fait la différence dès la première mi-temps. Au final, ils l'ont emporté grâce à des réussites d'El-Kaabi (9e/51e) et Diaz (27e). Après un terne 0-0 contre les Comores, le Mali a arraché lui aussi son billet pour la suite de la compétition.
Dans le groupe B, l'Afrique du Sud a décroché sa place en 8es de finale grâce à son succès laborieux 3-2 contre le Zimbabwe. Les Bafana Bafana finissent avec 6 points, soit un de moins que l'Égypte. Déjà qualifiés, les Pharaons – qui ont laissé leurs cadres au repos – se sont contentés d'un 0-0 contre l'Angola.