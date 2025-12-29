DE
Un succès sans discussion
Le Maroc qualifié pour les 8es de finale de «sa» CAN

Le Maroc sera bien au rendez-vous des 8es de finale de la CAN 2025. Dans le groupe A, le pays organisateur a assuré sa qualification avec un net succès 3-0 contre la Zambie.
Publié: il y a 28 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 23 minutes
Ayoub El Kaabi a inscrit un doublé face à la Zambie
Photo: Themba Hadebe
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Les Marocains ont fait la différence dès la première mi-temps. Au final, ils l'ont emporté grâce à des réussites d'El-Kaabi (9e/51e) et Diaz (27e). Après un terne 0-0 contre les Comores, le Mali a arraché lui aussi son billet pour la suite de la compétition.

Dans le groupe B, l'Afrique du Sud a décroché sa place en 8es de finale grâce à son succès laborieux 3-2 contre le Zimbabwe. Les Bafana Bafana finissent avec 6 points, soit un de moins que l'Égypte. Déjà qualifiés, les Pharaons – qui ont laissé leurs cadres au repos – se sont contentés d'un 0-0 contre l'Angola.

