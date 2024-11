Les Hawks renouent avec la victoire après 4 défaites de suite

Clint Capela et les Hawks ont dominé les Pelicans dimanche, à La Nouvelle-Orléans. Photo: Matthew Hinton

ATS Agence télégraphique suisse

Clint Capela et ses équipiers sont allés s'imposer 126-111 à La Nouvelle-Orléans pour cueillir leur troisième succès de la saison.

Capela est resté discret face à une équipe privée de quatre de ses titulaires habituels, parmi lesquels l'homme fort de son secteur intérieur Zion Williamson (blessure à une cuisse). Le pivot genevois d'Atlanta doit se contenter d'une récolte de 8 points, 4 rebonds et 1 contre. Mais il affiche un différentiel de +27 en n'ayant passé que 21 minutes sur le parquet.

Jalen Johnson, homme du match

Le grand homme du match fut l'ailier des Hawks Jalen Johnson, qui a frôlé le triple double en cumulant 29 points, 9 rebonds et 8 passes décisives (ainsi que 2 interceptions et 2 contres). Le meneur Trae Young a quant à lui réussi 23 points et 12 assists, les ex-Pelicans Dyson Daniels et Larry Nance Jr marquant respectivement 16 et 14 points face à leur ancien employeur.