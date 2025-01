Jannik Sinner a été sacré à l'Open d'Australie

Un doublé pour le no 1 mondial

Jannik Sinner savoure son 3e titre du Grand Chelem Photo: Vincent Thian

ATS Agence télégraphique suisse

Le no 1 mondial a dominé son dauphin Alexander Zverev 6-3 7-6 (7/4) 6-3 dimanche en finale à Melbourne. Il comptera lundi 3695 points d'avance sur l'Allemand au classement.

Egalement sacré l'été dernier à l'US Open, l'Italien de 23 ans affiche donc désormais trois trophées du Grand Chelem à son palmarès. C'est un de moins que son rival Carlos Alcaraz (21 ans), mais c'est déjà autant que le Vaudois Stan Wawrinka ou que le jeune retraité Andy Murray.

Il a résisté

Jannik Sinner – qui est le huitième joueur de l'ère Open (depuis 1968) à remporter ses trois premières finales majeures – a certes connu une petite alerte avec une douleur à une cuisse ressentie durant le deuxième set. Mais il a su serrer les dents, et sa garde, pour éviter de prolonger les débats.

Jannik Sinner a ainsi livré un tie-break quasi parfait pour s'adjuger la deuxième manche. A 4/4, il a bénéficié d'un coup de pouce du destin du filet, qui a transformé un revers «neutre» de l'Italien en amortie gagnante. Il a ensuite négocié à la perfection les deux points suivants sur son service pour se mettre à l'abri.

Lourde défaite pour Zverev

La pilule était alors dure à avaler pour Alexander Zverev. Déjà battu dans ses deux premières finales majeures (US Open 2020 et Roland-Garros 2024), l'Allemand avait pourtant déclaré après sa demi-finale qu'il espérait enfin avoir de la chance dans une finale de Grand Chelem. Mais les dieux du tennis ne l'ont pas écouté...

Le champion olympique 2021 – qui ne s'est pas procuré la moindre balle de break dimanche – n'a pas non plus trouvé la solution au troisième set face à un adversaire retrouvé sur le plan physique. Et le couperet est rapidement tombé: Jannik Sinner a signé le break décisif dans le sixième jeu pour s'envoler vers la victoire.