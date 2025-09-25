DE
Troisième mandat
David Lappartient réélu sans opposition à la tête de l'UCI

David Lappartient a été réélu pour un troisième mandat consécutif de quatre ans à la tête de l'Union cycliste internationale (UCI). Le Français l'a annoncé jeudi sur X.
David Lappartient a été réélu à la présidence de l'UCI
Photo: FABRICE COFFRINI
ATS Agence télégraphique suisse

«Je suis heureux d'avoir été réélu président de l'UCI pour un troisième mandat. Je vous suis reconnaissant de votre confiance et heureux de pouvoir continuer à promouvoir le cyclisme à l'échelle mondiale», a écrit le dirigeant de 52 ans, en marge des Mondiaux qui se déroulent au Rwanda.

Aucun autre candidat ne s'était présenté contre lui. «En vertu de l'article 40 alinéa 3 des Statuts de l'UCI, son élection pour un troisième mandat de quatre ans sera confirmée sans qu'il soit procédé à un vote», avait annoncé l'instance dans un communiqué le 4 juillet.

David Lappartient a également été président du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) de juin 2023 à juin 2025, officiant lors des JO de Paris 2024. Il a été battu en mars pour la présidence du Comité international olympique (CIO) par la Zimbabwéenne Kirsty Coventry.

