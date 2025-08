La Suisse célèbre son anniversaire - et les stars du sport se joignent à la fête. Voici comment Marco Odermatt, Corinne Suter et les autres vivent leur 1er Août.

1/10 Marco Odermatt transpire aussi le 1er août. Photo: Instagram/marcoodermatt

Ramona Bieri et Manuela Bigler

La Suisse célèbre son anniversaire le 1er août, et nos stars du sport sont elles aussi de la partie. Mais pour beaucoup d’entre elles, la fête nationale ne rime pas avec barbecue, drapeaux et week-end prolongé.

Car même ce jour-là, pas question de zapper l’entraînement. Marco Odermatt, superstar du ski alpin, en sait quelque chose. Sur Instagram, il a partagé un selfie allongé au sol, le visage écarlate et trempé de sueur. «Bonne fête nationale», écrit-il en légende. Visiblement, il vient de boucler une séance bien corsée.

Même programme pour ses collègues Fadri Janutin, Silvano Gini et Stephanie Jenal, qui s’astreignent à des exercices exigeants: on les voit notamment tirer un poids sur une luge jusqu’en haut d’une pente. Et Josua Mettler, lui non plus, ne s’accorde aucun répit en ce jour férié.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Les as du ski font la fête dans leur pays

Michelle Gisin, en revanche, se la coule douce. Elle passe le 1er août à Engelberg, chez elle. «Il n'y a pas d'alternative, car ce jour est très important pour moi», révèle-t-elle à la «Luzerner Zeitung». Comme la période de l'Avent tombe en plein milieu de la saison de la Coupe du monde, c'est pour elle «presque le jour férié le plus important». Avec sa famille, le programme prévoit d'abord une randonnée jusqu'au Trübsee, puis un brunch en commun. Son fiancé, le spécialiste italien de la technique Luca de Aliprandini, est également de la partie.

Corinne Suter célèbre l'anniversaire de la Suisse en faisant une randonnée en montagne. Une photo que la spécialiste de la vitesse a postée sur les médias sociaux la montre sur la Bütziflue dans son pays natal, Schwytz. «Happy Birthday Switzerland», écrit-elle. En tenue de sport, elle profite de la vue sur le lac des Quatre-Cantons.

La légende du ski de fond Dario Cologna poste une vidéo avec Janik Riebli à l'occasion de la fête nationale. Les deux font du jogging par monts et par vaux et sont récompensés par un pique-nique sur un banc avec une belle vue. «Des montagnes, du fromage et un toast à l'endroit que nous appelons notre maison», écrit Dario Cologna.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Fanny Smith avec une pose musclée en pantalon de lutte

Pendant ce temps, Fanny Smith porte... un pantalon de lutte. La skieuse vaudoise se trouve actuellement en camp d'entraînement dans la ferme familiale des lutteurs Matthieu et Etienne Burger, aux Prés-d'Orvin, dans le Jura bernois. Elle prend la pose entre différents équipements sportifs.

Stani Wawrinka s'entraîne lui aussi. Le tennisman passe la fête nationale au Country Club de Genève. Des photos le montrent entre autres sur le court, dans le hall et devant l'entrée du club. Avec le drapeau suisse en arrière-plan, le Vaudois souhaite «une belle fête».

Andri Ragettli est également très sportif. Le jour de la fête nationale, le freestyleur enfourche son vélo. «Une petite virée à vélo avant la pluie», écrit-il en commentaire d'une photo prise dans les montagnes de Flims. «Je suis fier d'être suisse. La Suisse est le meilleur pays du monde».

Yann Sommer dans l'eau fraîche

Le snowboardeur Nicolas Huber commence d'abord à l'aéroport pour le 1er août. Comme il le révèle, il part de Zurich en direction de Bruxelles. Il est habillé comme il se doit, avec une combinaison intégrale rouge ornée d'une croix suisse. «J'aime nos montagnes et la liberté», écrit-il.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Pendant ce temps, Yann Sommer a froid. L'ancien gardien de l'équipe nationale souhaite un bon anniversaire à la Suisse sur Instagram avec une vidéo d'un drapeau suisse flottant dans les montagnes enneigées. Le gardien de but adresse également ses vœux à son ancien club de Mönchengladbach, qui fête également son 125e anniversaire le 1er août. Le gardien de l'Inter se rend ensuite à Celerina, dans les Grisons, pour se rafraîchir, comme le montre une photo.

Jeudi, Janis Moser était encore en safari en Afrique du Sud, mais le 1er août, il était en Suisse. «De retour pour célébrer la fête nationale suisse», écrit en tout cas le hockeyeur sur une photo qui le montre en train de bruncher.