Marc Soler remporte la 14e étape de la Vuelta à La Farrapona avec une performance exceptionnelle. Jonas Vingegaard conserve le maillot rouge malgré la pression des UAE, maintenant une avance de 48 secondes au classement général.

Marc Soler s'est imposé en solitaire à La Farrapona Photo: JAVIER LIZON

ATS Agence télégraphique suisse

Auteur d'un superbe numéro, l'Espagnol Marc Soler a remporté samedi la 14e étape de la Vuelta à La Farrapona. Jonas Vingegaard a résisté à la pression des UAE pour conserver le maillot rouge.

Le Catalan, dernier rescapé d'une échappée d'une vingtaine de coureurs dont les Français Bruno Armirail et Léo Bisiaux, a placé une attaque dévastatrice au pied de la dernière ascension du jour pour offrir une septième victoire d'étape à sa formation émiratie sur cette 80e édition.

A nouveau testé par Joao Almeida, son principal concurrent à la victoire finale et vainqueur la veille au sommet de l'Angliru, Vingegaard est allé chercher la deuxième place et compte désormais 48 secondes d'avance au classement général, reprenant deux secondes au Portugais au jeu des bonifications.