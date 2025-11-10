Alexander Zverev (ATP 3) a lancé son Masters de Turin par une victoire solide en deux sets (6-3, 7-6 8/6) face à Ben Shelton. Après avoir pris le premier set, il a renversé un tie-break délicat dans le second, patient et solide face au service de l’Américain.

Alexander Zverev lance son Masters de Turin par une victoire solide 6-3, 7-6 contre Ben Shelton après un tie-break renversant. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

L'Allemand Alexander Zverev (ATP 3) n'a pas tremblé pour gagner son premier match au Masters ATP de Turin. Il s'est imposé en deux sets, 6-3 7-6 (8/6) contre l'Américain Ben Shelton.

Dans le groupe Björn Borg, Zverev a surclassé Shelton. En début de rencontre, les deux joueurs étaient à égalité 3-3 quand l'Allemand a accéléré pour enlever le premier set 6-3. Le début de deuxième manche a été extrêmement accroché jusqu'à 2-2 avant que les deux joueurs ne remportent ensuite aisément leurs services respectifs.

Dans le jeu décisif, Shelton a semblé prendre les choses en mains, menant 4-0 et obtenant ensuite trois balles de set (6-3). Mais l'Américain a commis plusieurs fautes directes qui ont permis à Zverev de revenir. Un peu timide quand il a eu l'occasion d'empocher la deuxième manche, Shelton a finalement craqué, battu en 1 heure 33 minutes.

«Avec son service c'est lui qui a le sort du point entre ses mains, mais j'ai su être patient, j'ai fait ce qu'il fallait pour avoir le contrôle et je suis très heureux de m'en sortir», a déclaré Zverev après son come-back dans le tie-break.