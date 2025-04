Voici les nouvelles révélations du tableau au Geneva Open

20e mondial et finaliste l'an dernier, Tomas Machac disputera lui aussi le Geneva Open. Photo: MARTIAL TREZZINI

ATS Agence télégraphique suisse

Un ancien vainqueur – Nicolas Jarry (ATP 57) – et deux anciens finalistes – Tomas Machac (ATP 20) et Denis Shapovalov (ATP 30) – figurent parmi les vingt-et-un joueurs admis directement dans le tableau. Les premières têtes d’affiche ont été dévoilées ces dernières semaines. On rappellera que le no 4 mondial Taylor Fritz, le triple vainqueur et tenant du titre Casper Ruud (ATP 15), Grigor Dimitrov (ATP 16) et le récent demi-finaliste de l’ATP 500 de Barcelone Karen Khachanov (ATP 25) ont confirmé leur présence au Parc des Eaux-Vives.

Deux vainqueurs d’un tournoi Masters 1000, Alexei Popyrin (ATP 26) et Hubert Hurkacz (ATP 28), seront également de la partie. Au même titre que les Italiens Lorenzo Sonego (ATP 43) et Matteo Arnaldi (ATP 44) qui peuvent également nourrir de réelles ambitions.

Les organisateurs bénéficient encore de 3 wild cards pour étoffer le tableau. Ils précisent, ainsi, que la porte est toujours ouverte pour Stan Wawrinka, victorieux du tournoi en 2016 et en 2017. Par ailleurs, le déroulement du Masters 1000 de Rome peut leur offrir comme l’an dernier une réelle opportunité d’attirer d’autres joueurs de tout premier plan. On précisera enfin que le Champion juniors de l’Open d’Australie Henry Bernet est bien placé pour bénéficier de la seconde wild card pour figurer dans le tableau des qualifications qui s’annonce également très dense. La première a été attribuée à Leo Borg.

L’entry list du Geneva Open:

Taylor Fritz (USA/ATP 4). Casper Ruud (NOR/ATP 15). Grigor Dimitrov (BUL/ATP 16). Tomas Machac (CZE/ATP 20). Karen Khachanov (RUS/ATP 25). Alexei Popyrin (AUS/ATP 26). Hubert Hurkacz (POL/ATP 28). Denis Shapovalov (CAN/ATP 30). Tallon Griekspoor (NED/ATP 34). Alex Michelsen (USA/ATP 38). Jordan Thompson (AUS/ATP 40). Nuno Borges (POR/ATP 41). Lorenzo Sonego (ITA/ATP 43). Matteo Arnaldi (ITA/ATP 44). Miomir Kecmanovic (SER/ATP 47). Zizou Bergs (BEL/ATP 50). Quentin Halys (FRA/ATP 52). Jaume Munar (ATP 53). Nicolas Jarry (CHI/ATP 57). Juncheng Shang (CHN/ATP 60). Benjamin Bonzi (FRA/ATP 62).

Ce tableau sera complété par quatre joueurs issus des qualifications et de trois au bénéfice d’une wild card.