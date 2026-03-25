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Sous les coups de Coco Gauff
Belinda Bencic sortie en quarts de finale à Miami

Belinda Bencic a été éliminée en quarts de finale du WTA 1000 de Miami par Coco Gauff. Malgré un bon deuxième set, la St-Galloise n’a pas réussi à conclure et s'incline 6-3 1-6 6-3.
Publié: 06:54 heures
Belinda Bencic a été battue en trois sets par Coco Gauff en quarts de finale à Miami.
Photo: Lynne Sladky
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ATS Agence télégraphique suisse

Belinda Bencic (WTA 12) a été stoppée en quarts de finale du WTA 1000 de Miami. La St-Galloise a subi la loi de la 4e joueuse mondiale Coco Gauff mardi.

La championne olympique 2021 s'est inclinée 6-3 1-6 6-3 devant l'Américaine, double vainqueure en Grand Chelem (US Open 2023, Roland-Garros 2025). Elle n'a pas su saisir sa chance dans cette partie, dans laquelle elle a inscrit plus de points que son adversaire (88-86), après avoir survolé le deuxième set.

Course en tête

Belinda Bencic a pourtant fait la course en tête dans la manche décisive, signant le premier break pour mener 3-2 avant de bénéficier de deux balles de 4-2 sur son service. Mais elle a perdu les quatre derniers jeux du match pour s'incliner pour la cinquième fois en sept duels face à Coco Gauff.

Eliminée en 8es de finale à Indian Wells, la St-Galloise n'a donc pas non plus atteint le dernier carré dans le WTA 1000 floridien. Mais elle a tout de même signé une performance de choix à Miami en s'offrant le scalp de la 6e mondiale Amanda Anisimova, battant une top 10 pour la première fois depuis la United Cup en début d'année.

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