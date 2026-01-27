DE
FR

«C'était très dur!»
Sabalenka se hisse dans le dernier carré à l'Open d'Australie

Aryna Sabalenka poursuit sa démonstration à Melbourne. La numéro 1 mondiale s’est qualifiée pour les demi-finales de l’Open d’Australie sans lâcher le moindre set et se rapproche un peu plus d’un nouveau sacre en Grand Chelem.
Publié: il y a 8 minutes
Aryna Sabalenka a maîtrisé son sujet en quart de finale à Melbourne.
Photo: James Ross
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Aryna Sabalenka (WTA 1) s'est qualifiée sans trop de difficultés pour les demi-finales de l'Open d'Australie mardi. La Bélarusse a disposé de la jeune et prometteuse Iva Jovic (WTA 27) 6-3 6-0.

«Ne regardez pas le score, c'était très dur !», a pourtant lancé après 1h29 de match Aryna Sabalenka, qui n'a toujours pas perdu le moindre set en cinq tours cette année. «Elle m'a poussée dans mes retranchements, ça a été une bataille très dure», a-t-elle assuré.

Vers un cinquième titre?

Les statistiques montrent toutefois que la Bélarusse de 27 ans a dominé les débats face à l'Américaine de 18 ans: 7 aces contre 1, 31 coups gagnants contre 12 et aucun break concédé (5 balles de break sauvées, et 4 sur 9 en sa faveur converties).

Pour sa quatrième demi-finale de suite à Melbourne, Aryna Sabalenka affrontera jeudi l'Américaine Coco Gauff (WTA 3) ou l'Ukrainienne Elina Svitolina (WTA 12). Elle vise un troisième titre à l'Open d'Australie (après 2023 et 2024), qui serait son cinquième en Grand Chelem avec également deux US Open en 2024 et 2025.

Articles les plus lus
    Articles les plus lus