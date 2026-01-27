Aryna Sabalenka poursuit sa démonstration à Melbourne. La numéro 1 mondiale s’est qualifiée pour les demi-finales de l’Open d’Australie sans lâcher le moindre set et se rapproche un peu plus d’un nouveau sacre en Grand Chelem.

ATS Agence télégraphique suisse

Aryna Sabalenka (WTA 1) s'est qualifiée sans trop de difficultés pour les demi-finales de l'Open d'Australie mardi. La Bélarusse a disposé de la jeune et prometteuse Iva Jovic (WTA 27) 6-3 6-0.

«Ne regardez pas le score, c'était très dur !», a pourtant lancé après 1h29 de match Aryna Sabalenka, qui n'a toujours pas perdu le moindre set en cinq tours cette année. «Elle m'a poussée dans mes retranchements, ça a été une bataille très dure», a-t-elle assuré.

Vers un cinquième titre?

Les statistiques montrent toutefois que la Bélarusse de 27 ans a dominé les débats face à l'Américaine de 18 ans: 7 aces contre 1, 31 coups gagnants contre 12 et aucun break concédé (5 balles de break sauvées, et 4 sur 9 en sa faveur converties).

Pour sa quatrième demi-finale de suite à Melbourne, Aryna Sabalenka affrontera jeudi l'Américaine Coco Gauff (WTA 3) ou l'Ukrainienne Elina Svitolina (WTA 12). Elle vise un troisième titre à l'Open d'Australie (après 2023 et 2024), qui serait son cinquième en Grand Chelem avec également deux US Open en 2024 et 2025.